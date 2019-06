Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano sabato nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La spinta dell'anticiclone subtropicale tende a proteggere la Lombardia favorendo giornate nel complesso stabili e soleggiate con clima tipicamente estivo. Qualche annuvolamento in più potrà insistere al mattino sui rilievi alpini e prealpini ma con basso rischio di fenomeni. Clima estivo con valori diurni nuovamente intorno o sopra i 30°C in pianura. Venti deboli.

La situazione meteo a Varese

A Varese sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 46mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3650m.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona sabato giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Domenica nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,9 µg/m³.