A un controllo della polizia stradale, l’autista del pullman su cui stava salendo una scolaresca, in partenza per una gita, è risultato positivo all’alcoltest. E’ successo nel Bresciano, davanti a una scuola superiore, la mattina di martedì scorso 4 giugno, ma il fatto è stato reso noto oggi. Alle 7.30 gli studenti erano pronti a partire per una escursione, ma l’uomo non era nelle condizioni di guidare perché aveva un tasso alcolico superiore al consentito. L’autista è stato denunciato per una serie di violazioni del codice stradale. Gli stessi agenti della polizia stradale di Brescia si sono premurati di trovare un sostituto, all’interno della medesima compagnia, che potesse portare ragazzi in gita.