Ha urtato un velocipede a tre ruote sul quale si trovava un disabile di 61 anni, poi dopo lo scontro l'auto si è ribaltata ed è finita in un fosso. Un anziano di 79 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Pizzale, in provincia di Pavia, lungo la strada provinciale 23. La vettura si è ribaltata ed è finita in un fosso che costeggia la strada. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Per il 79enne non c'è stato nulla da fare mentre il disabile di 61 anni ha riportato delle ferite lievi.