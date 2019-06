Ha spinto l'arbitro colpendolo con uno sputo sulla divisa, poi lo ha insultato, minacciato e spinto. Per questo motivo un giocatore del Real Cinisello, espulso dal direttore di gara per un atto di violenza verso un avversario, è stato squalificato per quasi cinque mesi, fino al 23 ottobre. L'episodio è avvenuto il 2 giugno a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, durante la finale, disputata contro il Campagnola Don Bosco, del Torneo dell'Amicizia, manifestazione dedicata alle squadre di calcio under 19. Il Real Cinisello è stato punito con 150 euro di ammenda perché il direttore di gara non è stato tutelato dai dirigenti.