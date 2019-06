Colpito da malore, un turista di Cremona muore su spiaggia in Sardegna

Tragedia in Sardegna. Un turista di 79 anni di Cremona è morto per un malore mentre faceva il bagno sul litorale di Costa Rei. L'anziano nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 giugno, ha deciso di tuffarsi in mare per fare una nuotata, ma dopo pochi istanti si è sentito male. Il bagnino di uno stabilimento balneare lo ha subito soccorso e trasportato a riva, dove ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e i medici del 118 che hanno praticato le manovre di rianimazione per altri 30 minuti, ma per il turista non c'è stato nulla da fare.