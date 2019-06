Milano, 'ndrangheta: sequestrati beni per 3 milioni al boss Manno

Un nuovo decreto di sequestro è stato eseguito nei confronti del boss della 'ndrangheta Francesco Manno, 57 anni, condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa a 9 anni di reclusione al termine del processo nato dall'operazione 'Infinito' e ritenuto membro della locale (struttura territoriale della mafia calabrese) di Pioltello, in provincia di Milano. Manno al momento è detenuto nel carcere di Opera per un cumulo pene di 13 anni e sei mesi.

Il sequestro

Ad eseguire il sequestro sono stati gli agenti della polizia di Stato. Il nuovo provvedimento, che fa seguito a quello dello scorso 22 marzo, è scaturito dalle indagini patrimoniali degli agenti della Divisione anticrimine della Questura di Milano che hanno scoperto altri beni di presunta provenienza illecita. Con questo nuovo provvedimento il valore complessivo dei beni sequestrati a Manno ammonta a oltre tre milioni di euro e comprende una villa di otto stanze per oltre 200 metri quadrati, un appartamento di 7 vani con terrazzo e box auto, un asilo, una tavola calda e un bar, tutti situati a Pioltello.

Le indagini

Le indagini patrimoniali sui beni di Manno hanno evidenziato una sproporzione evidente tra quanto posseduto e quanto dichiarato, ufficialmente frutto di un'azienda nel campo edile ma in realtà, secondo investigatori e Procura, provento dell'attività criminale. Il 22 marzo scorso l'Anticrimine aveva già colpito Manno con un provvedimento di sequestro preventivo di un milione di euro, cifra che ora sale a tre con il resto dei beni coinvolti. "Persone a lui vicino ci hanno confermato che questi beni sono stati comprati attraverso famigliari e prestanome - ha spiegato Alessandra Simone, a capo della divisione Anticrimine -. Questo intervento segna un duro colpo a Manno".

Le parole di Salvini

"Sequestrati beni per oltre tre milioni di euro ai boss della 'ndrangheta infiltrata in Lombardia. Grazie alla divisione Anticrimine della Questura di Milano. Sono orgoglioso delle nostre forze dell'Ordine, che ogni giorno sono indispensabili per ripulire l'Italia dai criminali", ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Data ultima modifica 05 giugno 2019 ore 13:35