Meteo a Milano: le previsioni di oggi mercoledì 5 giugno

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La pressione è in lieve diminuzione in concomitanza con l'arrivo di correnti più umide dai quadranti sudoccidentali che cominceranno a lambire il Nord Italia. Giornata caratterizzata da maggior variabilità, specie sui rilievi con qualche acquazzone o temporale nelle ore pomeridiane, in sconfinamento verso sera a Prealpi, pedemontane e alte pianure occidentali. Caldo estivo nella norma del periodo.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Rasserena in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,2 µg/m³.