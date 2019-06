Un ragazzo di 22 anni è ricoverato in gravi condizioni al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto martedì 4 giugno a Villanterio, in provincia di Pavia.

L'incidente

Il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un'automobile. In seguito all'impatto, molto violento, il 22enne è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra a diversi metri di distanza. Subito soccorso dal 118, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pavia, dove è stato trasferito in Rianimazione in prognosi riservata. Soccorsa anche la conducente dell'auto, una donna di 31 anni, rimasta sotto shock.