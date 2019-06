Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 4 giugno

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Il promontorio anticiclonico, seppur lievemente indebolito, continua a proteggere il Nord Italia. Tempo comunque in prevalenza soleggiato in pianura, maggior variabilità in montagna con possibili acquazzoni o locali temporali, in locale sconfinamento serale alle Prealpi, seppur con bassa probabilità. Temperature senza variazioni di rilievo, con massime intorno ai 30°C.

La situazione meteo a Como

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,5 µg/m³.