Bosisio Parini, malore nel lago per ragazzino in gita: è grave

Malore per un ragazzino di 13 anni, soccorso in gravi condizioni dopo essere stato trovato semisommerso ieri pomeriggio, lunedì 3 giugno, nel lago di Pusiano a Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Il 13enne era a pelo d'acqua a faccia in giù e ora si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Merate.

La ricostruzione dei fatti

Da una prima ricostruzione, sembra che il ragazzino facesse parte di una comunità educativa della zona, in gita sulle rive del lago con gli educatori. Resta da stabilire con esattezza se il ragazzino sia entrato volontariamente in acqua, spinto dalle temperature particolarmente alte, o se invece sia caduto.