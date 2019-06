Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 3 giugno

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Il promontorio anticiclonico, seppur invecchiato, continua a garantire tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Da segnalare qualche addensamento pomeridiano sui rilievi ma ancora con basso rischio di piovaschi, al più brevi ed isolati, specie verso sera. Clima tipicamente estivo con massime diurne intorno ai 30°C in pianura. Venti deboli di brezza.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,2 µg/m³.