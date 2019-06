Casale di Albino, incendio distrugge casa: famiglia sfollata

A Casale di Albino, in provincia di Bergamo, una famiglia con quattro bambini è rimasta senza casa per un incendio divampato la notte scorsa per cause ancora da accertare. L'appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme, che hanno invaso tutte le stanze e bruciato tutto quello che c'era all'interno.

La raccolta fondi

Gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo, ma non hanno più niente. Sul posto sono intervenute tre autobotti dei vigili del fuoco e l'autoscala. La protezione civile ha anche attivato una raccolta fondi per sostenere la famiglia e sui social in tanti si stanno attivando per procurare mobili e generi di prima necessità.

I dati

Numero di C.C.: IT10I0617552481000000690480. CAUSALE "CONTRIBUTO PRO CRISTINA". Tutti i soldi versati saranno rendicontati qui su facebook e utilizzati per le varie necessità della famiglia.

Data ultima modifica 03 giugno 2019 ore 10:28