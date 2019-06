Centinaia di smartphone sono stati rubati alla Ceva Logistics di Somaglia, in provincia di Lodi, per un valore complessivo della refurtiva di un milione di euro. La banda è entrata in azione la notte dell'1 giugno bloccando le vie di accesso alla logistica. A quanto si apprende, le telecamere di videosorveglianza posizionate in zona avrebbero ripreso quasi una decina di uomini ben organizzati, ognuno con un ruolo preciso. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri lodigiani.