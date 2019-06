Milano, uomo scippato insegue in auto il ladro e lo investe

Un peruviano ha inseguito e travolto in maniera volontaria con l'auto il ladro che stava scappando in bicicletta dopo avergli cellulare. È quanto avvenuto nella notte tra venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno a Milano, nella zona dei Navigli.

L'arresto

Il ferito, un marocchino di 44 anni, irregolare e pregiudicato, si trova ricoverato all'ospedale in condizioni non gravi e ha riportato una prognosi di 40 giorni per una frattura alle ossa sacrali. L'investitore, un peruviano di 37 anni, regolare, è stato arrestato per tentato omicidio dai carabinieri, che si trovavano in zona per una serie di controlli. L'uomo ha più volte ripetuto che il suo intento non era quello di uccidere.