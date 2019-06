Gallarate, fermati in autostrada con due chili di hashish: arrestati

La polizia ha arrestato a Gallarate, in provincia di Varese, due persone, di origini marocchine, perché trovati in possesso di due chili di hashish nascosti in macchina. Fermati dagli agenti per un normale controllo stradale nei pressi della barriera dell'autostrada A8, i due sono apparsi subito nervosi nel fornire i documenti. Un comportamento che ha insospettito i poliziotti: così è scattata la perquisizione dell'auto, una Bmw 320. Sotto il sedile lato passeggero, c'era lo stupefacente suddiviso in quattro panetti.