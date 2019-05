Voghera: 43enne aggredita dall'ex marito, salvata da un passante

Una donna è stata aggredita dal proprio ex marito ieri, giovedì 30 maggio, a Voghera provincia di Pavia. L’uomo ha raggiunto la propria ex moglie sul posto di lavoro, un negozio del centro dove la 43enne fa la commessa, è entrato e ha cominciato a prenderla a pugni. Fortunatamente un senegalese di 35 anni è intervenuto in difesa della donna: l’uomo, che in quel momento stava transitando in zona in sella alla sua bicicletta, ha notato l’aggressione e ha allontanato l’ex marito violento, con l’aiuto anche del titolare del bar di fronte al negozio.

L'intervento dei soccorsi

Successivamente l’aggressore ha manifestato intenti suicidi minacciando di buttarsi dal secondo piano dello stesso palazzo, ma il senegalese è riuscito a distoglierlo dai suoi propositi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. La donna è stata accompagnata in ospedale in codice verde. L'ex marito potrebbe essere denunciato.