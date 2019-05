In casa hanno pistole, un fucile e droga: arrestata coppia a Milano

Sei pistole, un Kalashnikov, quasi mezzo chilo di cocaina, 150 grammi di hashish e 1.500 euro in contanti. È quanto i carabinieri hanno sequestrato a un pregiudicato di 51 anni e alla sua convivente (anche lei con precedenti) nel loro appartamento in zona piazza Prealpi a Milano. La perquisizione domiciliare è scattata dopo che l'uomo, fermato ieri dai militari della compagnia Duomo mentre sfrecciava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata nei pressi dell’Arco della Pace, è stato trovato in possesso in 100 grammi di cocaina e una pistola Beretta.

La perquisizione

Durante la perquisizione in casa gli investigatori, diretti da Matteo Martellucci, hanno trovato grazie a un cane antidroga la droga nascosta in un armadietto mentre le armi erano in cantina: le pistole erano chiuse in una valigetta, il fucile su un tavolino smontato nelle sue parti. Quattro pistole e il fucile (che è la versione commerciabile dell'Ak47) risultano rubati il 15 maggio scorso in un appartamento di Milano, un'altra pistola non è censita nel database nazionale e quella che portava nel sottosella è stata rubata nel 1999. Il 51enne, che ha trascorso quasi 20 anni in carcere, è considerato "un calibro medio". L'ipotesi è che stesse custodendo le armi per conto di qualcun altro. I due sono stati arrestati per spaccio, detenzione di armi e ricettazione (all'uomo è contestato anche il possesso della pistola con cui è stato fermato).