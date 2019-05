Como, fallimento Cartorama: arrestato ex amministratore di fatto

Un imprenditore di 52 anni, residente a Varese ma di fatto domiciliato in Sudafrica, è stato arrestato dalla guardia di finanza di Como per bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo di credito. Il 52enne è indagato nell'inchiesta sul fallimento e la bancarotta del gruppo Cartorama, che operava nel settore del commercio di prodotti di cartoleria e cancelleria.

L'arresto

L'imprenditore è stato fermato all'aeroporto di Malpensa al suo rientro in Italia. L'uomo è ritenuto l'amministratore di fatto del gruppo nonché l'ideatore di una maxi frode fiscale che avrebbe fruttato una distrazione patrimoniale di 27 milioni di euro. L'amministratore di diritto, un uomo di 67 anni di Lomazzo (Como) pure lui domiciliato in Sudafrica, era già stato arrestato in febbraio.

L'accusa

Secondo la finanza, gli indagati avrebbero strumentalizzato in maniera fraudolenta la ricapitalizzazione della società, effettuata mediante un'operazione bancaria di "Leverage buy out", acquisto mediante indebitamento verso terzi. L'operazione era stata realizzata prima con la creazione di una nuova società, poi c'era stato acquistato di quote della vecchia società, divenendone proprietaria. Infine, l'operazione si era conclusa con una fusione inversa che ha comportato l'accollo alla ricostituita Gruppo Cartorama Srl di un debito di 53 milioni di euro, pari al finanziamento concesso. Inoltre, sarebbero state effettuate operazioni distruttive a danno della fallita, tra cui l'acquisizione di una società logistica di diritto per un corrispettivo sproporzionato rispetto al valore reale e un "massiccio finanziamento" a una società controllata con sede ad Hong Kong, anch'essa riconducibile al principale indagato.

