Pavia, in auto si schianta contro un muro: morto 20enne

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi, giovedì 30 maggio, alla periferia di Pavia. La vittima era originaria del comune di Battuda, nel Pavese. Il giovane era alla guida della propria auto quando è finito contro il muro di un’abitazione in località Montebellino. Sul posto sono accorsi i medici del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 20enne, avvenuto a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.