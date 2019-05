Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 30 maggio

La situazione meteo in città

A Milano giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Rimonta l'alta pressione da Ovest favorendo una bella giornata soleggiata in Lombardia, dove prevarranno cieli poco nuvolosi ad Ovest e parzialmente nuvolosi ad Est, specie sulle Prealpi, dove sarà possibile qualche locale fenomeno di instabilità pomeridiana. Aria frizzante al primo mattino, con temperature prossime ai 10°C. Massime diurne intorno ai 23-25°C. Ventilazione debole occidentale.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,7 µg/m³.