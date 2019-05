Milano, perseguita la ex e posta sui social video intimo: arrestato

C. G., pluripregiudicato di 51 anni, è stato arrestato dalla polizia per stalking nei confronti della ex fidanzata, una 50enne che ieri, lunedì 27 maggio, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine durante l'ennesimo episodio di minacce, avvenuto davanti al suo negozio in via Crema, a Milano.

Lo stalking

I due si conoscono dal 2016, ma la relazione era iniziata alcuni mesi fa. Da quando si era interrotta, a marzo, erano cominciate le persecuzioni: messaggi, minacce, appostamenti e persino la pubblicazione sui social di un loro video intimo. Alle 17.50 di ieri, la donna ha chiamato la polizia: lo stalker era davanti al negozio e chiedeva con insistenza di entrare. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, lo hanno trovato ancora lì che urlava.

I messaggi minatori

La donna ha spiegato agli agenti di aver già presentato richiesta di ammonimento ai carabinieri e di essere stata picchiata in due occasioni, una delle quali proprio all'interno del negozio. Ha inoltre mostrato i tanti messaggi minatori e le offese pubblicate sui social. "La tempesta non è ancora passata, quando passerà non ti resterà nulla", si legge in una conversazione, e ancora: "Non ho fatto 27 anni di carcere da innocente per niente, e non ho paura di ritornarci". La vicenda era già nota alla polizia, e la divisione Anticrimine aveva chiesto un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 51enne.

I precedenti dell'uomo

L'uomo è stato arrestato. Ha precedenti per spaccio, estorsione e rapina, ed era già stato destinatario di una sorveglianza speciale, terminata nel 2010. Durante il periodo di fidanzamento con la donna, le aveva tenuto nascosto il suo passato criminale.