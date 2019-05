Milano, torna a casa ubriaco e picchia la compagna incinta: denunciato

Denunciato per lesioni un uomo di 33 anni, accusato di aver picchiato la compagna incinta di cinque mesi nel loro appartamento in via Gola a Milano. La notte del 27 maggio la donna, 37enne di origini peruviane come il compagno, ha chiesto l'intervento degli agenti perché il convivente, conosciuto 11 mesi prima, ha provato a rientrare in casa con violenza nonostante fosse stato invitato ad andare via perché visibilmente ubriaco.

L'aggresione

L'uomo si è accorto che la compagna stava avvertendo le forze dell'ordine e così si è arrampicato al primo piano, ha infranto la finestra ed è entrato all'interno. Una volta dentro, ha picchiato la fidanzata, a cui successivamente sono state diagnosticate contusioni guaribili in cinque giorni. La donna è stata difesa in qualche modo dalla nipote di 19 anni, anche lei incinta. L'uomo si è chiuso in camera da solo con un coltello e la polizia, arrivata poco dopo, ha impiegato diversi minuti per convincerlo ad aprire la porta.

Disposto l'allontanamento

Il 33enne non era mai stato violento nei confronti della donna. Per questo motivo è stato disposto l'allontanamento e non l'arresto per maltrattamenti in famiglia. Sulla sua fedina penale però risulta un'aggressione alla sua ex fidanzata.