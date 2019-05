Tavazzano, agguato a colpi di pistola per strada: ferito 30enne

Un egiziano di 30 anni incensurato e residente a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi, è stato raggiunto davanti a un bar della via della stazione, in via Garibaldi, da due uomini in moto, con il casco integrale, che hanno esploso nella sua direzione diversi colpi di pistola automatica. Almeno uno dei proiettili lo ha colpito a una gamba.

La sparatoria

L'agguato è avvenuto nel pomeriggio di sabato 25 maggio. Dopo aver sparato i due aggressori sono scappati facendo perdere le loro tracce. Alla sparatoria hanno assistito diversi clienti del bar. Il 30enne al momento dell'agguato, stava risalendo sulla sua auto posteggiata proprio davanti al locale. Ora si trova ricoverato all'ospedale Maggiore di Lodi in condizioni non gravi. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Lodi e della Procura della Repubblica lodigiana.