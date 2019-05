Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 26 maggio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Persiste una certa variabilità in Lombardia, con cieli parzialmente nuvolosi. Nelle ore pomeridiane possibilità di sviluppo di acquazzoni o temporali sparsi sulle zone montuose, in locale sconfinamento serale sulle vicine pianure. Clima gradevole, poche le variazioni di temperatura. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,7 µg/m³.