Un 64enne è caduto dal tetto della sua abitazione, sul quale era salito per svolgere dei lavori. È successo oggi a Miradolo Terme, in provincia di Pavia. L’uomo è precipitato a terra da un’altezza di circa tre metri. Secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, giunti sul posto, il 64enne avrebbe perso l’equilibrio. Subito soccorso, è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.