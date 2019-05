Ha preso dieci turni di squalifica per aver rivolto un insulto razzista a un avversario. Nel campionato provinciale Juniores Under 19 di Sondrio, un giocatore del Berbenno è stato squalificato per aver detto "negro di m..." a un coetaneo senegalese del Delebio.

"Ogni volta è la stessa cosa e si sentono offesi anche altri nostri giocatori di origine marocchina", ha commentato Pamela Tarabini, dirigente responsabile della Juniores del Delebio. "Anche i genitori avversari da fuori hanno esagerato con insulti razzisti, alla fine l'allenatore del Berbenno è stato gentile, non sapeva come scusarsi", ha concluso.

Un altro episodio nel Bresciano

Un episodio simile si è verificato nel Bresciano, questa volta in Terza Categoria. La società Nuova Camunia 2015 è stata punita con 500 euro di ammenda perché i suoi tifosi dopo il playoff con il Pedrocca hanno lanciato verso la squadra avversaria secchi e bottiglie, con cori discriminatori nei confronti di un giocatore.