Milano, in casa 1.526 pasticche ecstasy: arrestata coppia fidanzati

Un cinese di 18 anni e la sua fidanzata, una connazionale di 21 anni, sono stati arrestati dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di 1.526 pasticche di ecstasy e 300 grammi di ketamina, trovati nel loro appartamento in via Plana, a Milano.

La droga

Nella mattina di ieri, venerdì 24 maggio, gli agenti della squadra mobile hanno fermato la coppia in via Paolo Sarpi, l'arteria principale della Chinatown milanese, e durante il controllo nella loro abitazione, poco distante, hanno trovato in un cassetto della camera da letto due bustine contenenti le pasticche di ecstasy, su cui era impresso il logo della Rolex, e la ketamina. Ciascuna pasticca veniva venduta a 30 o 40 euro, mentre il prezzo di una dose di ketamina oscillava dai 15 ai 20 euro.

I precedenti

La ragazza ha precedenti per furto, mentre il 18enne era già stato arrestato a febbraio per un tentato omicidio avvenuto durante una rissa in via Padova. Secondo gli investigatori, la droga era destinata a essere venduta all'interno della comunità asiatica.