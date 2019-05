Incendio a Cinisello Balsamo, morto l'uomo che ha soccorso il vicino

È morto per le complicazioni in seguito alle gravi ustioni subite Martino Iacino, il 55 enne di Arcore, in provincia di Monza, che nella sera di giovedì 23 maggio è intervenuto per soccorrere Maurizio Bolognesi, 58 anni, vicino di casa di un suo amico, il cui appartamento, a Cinisello Balsamo, ha preso fuoco. Bolognesi si trova ancora in gravissime condizioni.

Il rogo

L'incendio è scoppiato nella tarda serata di giovedì 23 maggio. I due uomini sono rimasti gravemente ustionati dalle fiamme divampate in un appartamento al terzo piano di un condominio in viale Fiuli 3, a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Iacino è intervenuto per soccorrere Bolognesi, solo in casa al momento dell'incendio. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, le fiamme si sarebbero sviluppate all'ingresso dell'appartamento.