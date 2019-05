Meteo a Milano: le previsioni di oggi mercoledì 22 maggio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un blando promontorio anticiclonico favorisce bel tempo in Lombardia, con cieli parzialmente nuvolosi ma con sviluppo di locali temporali pomeridiani sulle zone prealpine in successivo sconfinamento sulle pianure adiacenti. Clima gradevole, temperature diurne stabili sui 24-25°C. Venti deboli.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3150m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,7 µg/m³.