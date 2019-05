Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 20 maggio

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

L'area depressionaria, seppur in attenuazione, mantiene viva una spiccata variabilità sulla Lombardia. Giornata caratterizzata da molta nuvolosità e qualche pioggia, specie su zone alpine e di medio-alta pianura. Temperature senza variazioni di rilievo, ancora sotto le medie del periodo. Venti deboli a tutte le quote.

La situazione meteo a Como

A Como cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata schiarite, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità e assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,3 µg/m³.