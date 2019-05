Cesano Maderno, stalker arrestato mentre insegue l'ex

Con l'accusa di stalking, un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cesano Maderno, in provincia di Monza. Gli agenti lo hanno bloccato mercoledì 15 maggio (la notizia si è appresa solo oggi): noleggiata un'auto, l'uomo ha inseguito la ex, di 41 anni, mentre rientrava in macchina da alcune commissioni, ha tentato di farla fermare quasi speronandola. Nel bagagliaio della vettura i militari hanno trovato una bottiglia da un litro di acido solforico al 98%, nascosta tra i vestiti in un borsone.

La denuncia della donna

Da mesi l'uomo la perseguitava, la minacciava di morte, l'aggrediva e pedinava, perché lei lo aveva lasciato, stanca di botte e vessazioni subite per oltre 10 anni di relazione. Da settimane la donna subiva sempre più appostamenti e aggressioni verbali e fisiche da parte del suo ex e mercoledì 15 maggio ha deciso di denunciarlo ai carabinieri, raccontando di essere seguita dall'uomo che, per costringerla a fermarsi, avrebbe rischiato di farla finire fuori strada. Secondo quanto raccontato dalla 41enne, poco prima dell'arrivo dei carabinieri, lui era riuscito a farla accostare e avrebbe anche tentato di aprire la portiera della macchina, fin quando non ha udito le sirene ed è fuggito. Inseguito dai carabinieri, il 40enne le ha inviato messaggi di morte via WhatsApp. Il 40 enne dovrà ora anche spiegare il possesso della bottiglia di acido trovata nel bagagliaio, ritenuta dagli investigatori "pertinente al reato persecutorio".

