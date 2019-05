Perledo, esperto skyrunner disperso: ricerche in corso

Continuano le ricerche in quota, ma non ci sono ancora notizie di Pio Mainetti, l'esperto skyrunner di 62 anni disperso dal 14 maggio, quando era uscito di casa da Perledo, in provincia di Lecco, per un allenamento nella zona del Sasso Defendente. In cinque giorni di ricerche, sono state 110 le persone mobilitate con i volontari del soccorso alpino per cercare il 62enne. Nelle prossime ore in Prefettura, a Lecco, ci saranno altri incontri per coordinare le ricerche estendendole anche per il fatto che l'atleta potrebbe aver percorso diversi chilometri sui monti del Lecchese.