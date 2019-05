Follia all'alba a Milano. Cinque ragazzi sono rimasti feriti, uno in maniera più seria ma non grave, in una rissa scoppiata alle 4.40 di questa mattina in via Valtellina, nei pressi della discoteca Alcatraz. I ragazzi, tra i 19 e i 23 anni, sono tutti italiani. Il più grave, un 22enne, con quattro ferite da arma da taglio alla schiena, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Da quanto trapela, al momento del trasporto era cosciente e le ferite non sarebbero profonde.

Gli altri feriti

Un'unica ambulanza ha portato a Città studi un 19enne ferito allo zigomo e un 23enne, mentre un 20enne è stato accompagnato al Fatebenefratelli con un trauma da percosse alla testa e al volto. Infine, un altro 19enne è stato portato al Policlinico con un trauma alla testa e al naso.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito, sembra che la lite sia nata fuori dalla discoteca, quando ormai il locale era chiuso. Tre dei cinque ragazzi feriti hanno iniziato a litigare con un altro gruppo di giovani, mentre gli altri due giovani aggrediti sarebbero dei curiosi che si sono fermati ad assistere al litigio e poi sono finiti coinvolti nella rissa. Gli aggressori sono fuggiti prima dell'arrivo dei carabinieri, che controlleranno le immagini registrate dalle telecamere della zona.