Incidente stradale a Varese: muore donna 29enne, gravi figlio e marito

Ieri pomeriggio, venerdì 17 maggio, a Varese, una donna di 29 anni è morta in un incidente stradale, mentre viaggiava a bordo di un'auto con il marito e il figlio di 5 anni, entrambi gravi ma non in pericolo di vita. Per cause ancora da accertare, l'auto (una Suzuki Splash) lungo viale Europa è finita contro lo spartitraffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l'elisoccorso. Nonostante il tentativo dei medici dell'ospedale Circolo di Varese, la donna è morta intorno alle 19. Suo figlio è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo e il marito, 32 anni, con ferite serie ma non gravi, all'ospedale di Varese.