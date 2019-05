Teneva 22 cavalli in pessime condizioni in una sua proprietà in località Torretta-Staghiglione nel comune di Borgo Priolo (Pavia), nell’Oltrepò Pavese. Per questo un allevatore è stato sanzionato dai carabinieri forestali. I militari hanno accertato che gli animali erano malnutriti e detenuti in condizioni inaccettabili: il recinto nel quale erano ospitati era coperto da enormi quantità di escrementi, segnale che da parecchi giorni non veniva pulito. Il servizio veterinario dell'Ats e il Comune si sono subito adoperati al fine di ripristinare le condizioni minime di vivibilità per gli animali.