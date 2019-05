Milano, auto tampona bus: tre feriti tra cui una bimba di due anni

Ieri pomeriggio, mercoledì 15 maggio intorno alle 17.30 a Milano, un uomo di 77 anni, una bambina di due e la sua baby sitter di 45 sono stati accompagnati in ospedale dopo un incidente avvenuto in via Monte Generoso. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un tamponamento tra un'auto e un filobus che ha coinvolto un'altra vettura parcheggiata. A quel punto il mezzo dell'Atm ha colpito lievemente la donna con la piccola al seguito mentre si trovavano in strada. Le loro condizioni non sono gravi.