Quattro tredicenni, compagni di scuola, sono stati segnalati alla Procura per i Minorenni di Milano per incendio doloso in concorso: sono stati identificati dalla squadra mobile di Lodi come i responsabili dell'incendio scoppiato nel pomeriggio di giovedì 2 maggio nelle autorimesse di un edificio disabitato in un quartiere residenziale della città. Le fiamme avevano divorato diversi quintali tra mobili e materiali, abbandonati a seguito di un fallimento, e i pompieri avevano temuto di dover sgomberare alcuni condomini adiacenti.

L'incendio

I ragazzi sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza. L'incendio sarebbe stato appiccato in più punti grazie a un rudimentale lanciafiamme, realizzato dai minorenni con una bomboletta spray e un accendino. Data l'età, al di sotto dei 14 anni non sono penalmente perseguibili, ma i loro genitori potrebbero essere chiamati a rispondere in sede civile dei danni arrecati.