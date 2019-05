Incidente sulla A8 alle porte di Milano: due morti e due feriti

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla A8 Milano-Varese, che ha coinvolto un’automobile e un autobus. Lo schianto è avvenuto in direzione Varese, tra Rho Fiera e la barriera di Milano Nord, intorno alle 4. Nell'impatto hanno perso la vita un 21enne, Andrea Selis, e un 30enne, Maykoll Calcinardi, entrambi di Riva del Garda (Trento). Feriti in modo lieve, invece, gli altri due passeggeri di 20 e 21 anni, che sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale Sacco e a quello di Rho. I quattro erano in viaggio verso la Spagna per un addio al celibato.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto emerso dai rilievi della polizia stradale di Busto Arsizio (Varese), la Tiguan con a bordo il gruppo di amici, tutti originari del Trentino Alto Adige e dipendenti alberghieri, avrebbe impattato contro un furgone della manutenzione autostrade, fermo a bordo strada. L'operaio in quel momento impegnato nella rimozione di alcuni cartelli stradali, con tanto di torcia luminosa in mano, sarebbe stato mancato dalla vettura per un soffio. Dopo aver centrato un angolo del furgone la Tiguan si è capottata, rimanendo schiacciata sul lato sinistro. La Procura di Milano ha disposto l'autopsia sulle salme dei due deceduti.

Data ultima modifica 15 maggio 2019 ore 19:35