Richiesta condanna per Expo, Sala: “Ovvio che non sono contento”

"Non commento, lascio commentare il mio avvocato. Ovvio che non sono felice", sono queste le poche parole pronunciate dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un suo intervento all'istituto Brookings di Washingyon Dc, dove si è parlato di Milano come modello di città globale. Il riferimento è alla richiesta di condanna a 13 mesi di reclusione, avanzata lunedì 13 maggio dalla Procura generale di Milano nei confronti del primo cittadino, in qualità di ex amministratore delegato di Expo, a giudizio con l'accusa di falso nel processo riguardante la Piastra dei servizi per l'Esposizione universale.

Il sindaco Sala: "Più amareggiato che preoccupato"

In un incontro con i giornalisti al Consolato, Sala è poi tornato sulla vicenda, dichiarando: "Sono più amareggiato che preoccupato perché dal punto di vista politico anche in caso di una condanna siamo molto lontani dalla Severino. Sono amareggiato perché penso di aver fatto un mezzo miracolo in Expo, ho lavorato anche da solo per molto tempo per cui mi duole. Rimane il fatto che chi fa una scelta di vita come la mia sa che queste cose possono accadere. Sono fiducioso, vediamo".

Data ultima modifica 15 maggio 2019 ore 17:50