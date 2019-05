Due 17enni italiani sono stati arrestati e un 19enne marocchino è stato fermato dalla polizia per quattro rapine, avvenute a gennaio a Milano, nella zona di Porta Romana. I giovani puntavano ai cellulari e a capi di abbigliamento.

I colpi

Il primo colpo è avvenuto in via Mantova, dove il 19enne ha portato via un cellulare Samsung a un minorenne. I due 17enni sono accusati di aver rapinato in concorso un coetaneo in via Verona (a cui hanno preso maglia, cintura e scarpe) e di aver messo a segno rispettivamente un colpo in viale Lucania (dove il bottino è stato uno smartphone e una sigaretta elettronica) e in corso Lodi (dove un uomo è stato costretto a consegnare il proprio cellulare sotto la minaccia di un coltello).

Le scarpe da ginnastica

I riconoscimenti da parte delle vittime hanno consentito agli agenti di individuare i responsabili, mentre durante le perquisizioni a casa non è emerso nulla di compromettente. L'unico elemento che ha tradito il gruppo sono state le scarpe da ginnastica indossate da uno dei rapinatori minorenni.