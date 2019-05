Meteo a Milano: le previsioni di oggi mercoledì 15 maggio

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Giornata asciutta in Lombardia seppur con nubi irregolari anche diffusi sull'Est della Regione. Maggiori schiarite ad Ovest dove avremo cieli anche poco nuvolosi. Contesto termico che rimane freddo per il periodo, con temperature massime diurne che a fatica raggiungeranno i 18-20°C. Ventilazione debole.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.