Milano, incendio distrugge capannone: nessun ferito

Ieri sera, lunedì 13 maggio, un incendio ha distrutto un capannone che conteneva materiale edile alla periferia ovest di Milano, in via Gaetano Airaghi. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono accorsi nove mezzi dei vigili del fuoco: da valutare se il tetto fosse in eternit la cui combustione potrebbe essere dannosa per la salute. Nessuno al momento risulta ferito o intossicato. Parte del tetto è, però, crollata.