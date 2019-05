Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 13 maggio

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

La circolazione depressionaria sul Centrosud Italia si allunga verso il Settentrione, determinando un po' di nubi irregolari, specie sui settori orientali; più soleggiato ad Ovest. Tra sera e notte possibile qualche locale piovasco in discesa dalle Prealpi verso le pianure. Temperature stazionarie, su valori gradevoli, con massime generalmente tra 20 e 23°C in pianura (i valori più elevati sulle pianure occidentali). Residua ventilazione moderata da N/NE su zona Laghi e Garda.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 6,4 µg/m³.