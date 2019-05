Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 12 maggio

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Fanno il loro ingresso correnti asciutte settentrionali che seguono l'impulso instabile che nel frattempo scivola verso SudEst. Ampie schiarite fin dal mattino salvo residua nuvolosità alta e stratificata e possibili ultime note instabili sul mantovano. Variabilità che ad Est che perdurerà un po' per tutta la giornata, mentre ad Ovest cieli sereni o poco nuvolosi. Clima ventoso a tutte le quote; in pianura specie sui settori occidentali, con föhn che toccherà i 50-70km/h come raffiche. Temperature in aumento nei massimi in pianura.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,1 µg/m³.