Milano, edicolante vendeva droga sotto banco: arrestato

Dietro la propria attività di edicolante, nascondeva un giro di spaccio: per questo è finito in manette un uomo di 34 anni, da tempo gestore di una rivendita di giornali nel quartiere Casoretto a Milano. L’edicolante, arrestato dagli agenti del commissariato Lambrate, incensurato, sotto banco vendeva hashish e marijuana. Sul retro del chiosco aveva ricavato uno spazio per dormire, dove i militari hanno trovato, nascosti, 60 grammi di hashish divisi in sei confezioni e 130 grammi di marijuana in due sacchetti, oltre a un bilancino di precisione e a 1.810 euro in contanti.