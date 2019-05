Como, violenza sessuale di gruppo su 20enne: tre condanne e arresti

Sono stati arrestati i tre uomini di cittadinanza ghanese che, ancora a piede libero, sono stati condannati in via definitiva a sette anni di reclusione per lo stupro di gruppo di una ragazza di vent’anni avvenuto a Como nel marzo 2012. I carabinieri della sezione Catturandi del comando provinciale di Milano a seguito della condanna emessa hanno eseguito il provvedimento nei confronti di Kofi Ampofo, di 27 anni, Prince Osei, di 26, Samuel Boateng, di 27. Il primo è stato preso il 9 gennaio scorso a Settimo Milanese (Milano), mentre gli altri due criminali sono stati identificati giovedì 9 maggio: Osei era ancora a Como, Boateng invece è stato preso a Sarego (Vicenza), dove aveva trovato lavoro.

La violenza

Vittima dello stupro di gruppo fu un’amica di uno dei tre, che venne attirata con una scusa in un garage e lì rinchiusa e stuprata a turno dai tre per tutta la notte. Nonostante il trauma la ventenne il giorno successivo alla violenza denunciò quanto subito, fornendo agli investigatori della Squadra mobile di Como i nomi degli aggressori. I tre ghanesi vennero denunciati a piede libero. Secondo quanto riferito dagli investigatori, in questi anni non hanno mai scontato un giorno in carcere.