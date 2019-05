Milano, bimbi maltrattati in asilo nido: interdette due maestre

Due maestre di un asilo nido comunale di Milano, in zona 9, sono state interdette dall'attività educativa e denunciate per maltrattamenti. Le due educatrici avevano anni di esperienza. Le indagini, partite in seguito a una segnalazione di alcuni genitori ai responsabili della scuola, hanno consentito di accertare il comportamento violento delle maestre. Le verifiche sono state condotte sentendo le persone coinvolte e visionando i filmati delle telecamere installate.

I maltrattamenti

Sono stati documentati strattonamenti, urla, percosse su nuca e mani, pizzicotti, tirate d'orecchi e di capelli, che avvenivano soprattutto nei bagni. Non tutti i comportamenti delle due donne, secondo il PM, avevano rilevanza penale. I maltrattamenti comunque, cui si alternavano periodi di normalità, erano ricorrenti, sottolinea una nota del Comune: fatto che ha portato alla misura interdittiva.

L'assessore all'Educazione: "Genitori segnalino"

Sulla vicenda è intervenuta l'assessore all'Educazione di Milano, Laura Galimberti: "È importantissimo - ha spiegato - che i genitori si fidino di chi gestisce le nostre scuole e che non abbiano mai timore a segnalarci atteggiamenti strani e sbagliati".

E ancora: "Il Comune è e sarà sempre al loro fianco, non ha nessuna intenzione di lasciarli soli. Due nuove educatrici già da questa mattina si stanno prendendo cura dei bimbi della sezione, ponendo massima attenzione al percorso che dovranno fare per riacquistare fiducia nelle maestre; abbiamo per questo anche avviato un'interlocuzione con Ats per dare anche supporto psicologico alle famiglie interessate che lo vorranno", ha aggiunto Galimberti.

Data ultima modifica 10 maggio 2019 ore 17:01