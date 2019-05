Due distinti episodi di vandalismo sono avvenuti a Milano durante i giorni dell'adunata degli Alpini (IL PROGRAMMA). In via Marsala, in zona Moscova, sono state infrante le vetrine della sede nazionale dell'Associazione Alpini, mentre in piazza San Babila sono state lanciate delle uova contro lo stand 'Alp Shop'. Sempre a San Babila è comparsa la scritta con vernice rossa "Gli Alpini stuprano". La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere della zona ed è al lavoro per individuare i responsabili.

Fontana: "Festa non sarà macchiata"

Il governatore lombardo Attilio Fontana ha commentato su Facebook gli episodi di vandalismo: "La mia solidarietà e quella di tutti i lombardi alle nostre penne nere. La solita idiozia di pochi imbecilli non macchierà certo questi tre giorni di festa".