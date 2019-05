"Sono pentita", ha detto Sara Del Mastro, la 38enne che la sera di martedì 7 maggio ha aggredito l'ex fidanzato 30enne con acido solforico sotto casa sua a Legnano (Milano). La donna ha risposto alle domande del Gip durante l'interrogatorio di garanzia, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 maggio.

Legale: "Si sta rendendo conto di quanto accaduto"

"Ha risposto alle domande del magistrato, si sta rendendo conto di quanto accaduto", ha spiegato il suo avvocato Pierpaolo Proverbio. “Ha ripercorso i fatti di quella maledetta sera e anche tutto il precedente". Secondo Del Mastro, ha precisato il suo legale, "ci sono alcuni particolari nella ricostruzione delle accuse, rispetto tutta la vicenda, che però non corrispondono alla realtà", ma, ha concluso l'avvocato, "non ha nessuna intenzione di negare quanto accaduto". La Procura di Busto Arsizio (Varese) ha chiesto che la donna resti in carcere, mentre la difesa ha chiesto il trasferimento in una struttura psichiatrica. La decisione del giudice arriverà entro 48 ore.

Le condizioni della vittima

La vittima, intanto, sarà operata lunedì 13 maggio. A renderlo noto è l'ospedale Niguarda di Milano, dove il 30enne è ricoverato, in condizioni stabili, con ustioni di terzo grado sul 10% del corpo. "Oggi stata effettuata una nuova valutazione oculistica", scrivono i medici in una nota, "per permettere il costante monitoraggio delle lesioni corneali del globo oculare destro". Lunedì l'uomo "sarà sottoposto ad un primo intervento chirurgico sulle gravi ustioni del volto e del collo", conclude la nota.