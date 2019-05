Si susseguono gli eventi in preparazione alla 92esima adunata nazionale degli Alpini che si terrà a Milano da domani, venerdì 10 maggio, a domenica 12 in occasione del centenario della fondazione dell’Ana, l’Associazione Nazionale Alpini che nacque nel 1919 proprio nel capoluogo lombardo. Atm ha previsto un servizio straordinario per agevolare gli spostamenti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni (LE INFO).

Gli eventi oggi

In attesa della grande sfilata di domenica, evento clou della manifestazione, e dopo il concerto del coro Ana alla Scala, oggi è stata la volta della cerimonia di commemorazione di don Carlo Gnocchi, che si è tenuta nella sede del Centro Don Gnocchi, in via Capecelatro. A Cassano D’Adda (Milano), inoltre, è stata posta una corona davanti al monumento del generale Perrucchetti, fondatore delle truppe alpine.

Il programma della tre giorni

Resterà aperta fino alle 17 di domenica 12 la mostra 'Alpini, uno stile di vita', allestita nella sala Viscontea del Castello Sforzesco. Alle spalle del castello, in piazza del Cannone, sarà allestita la 'base' del raduno. Domani alle 10, con l'alzabandiera in piazza Duomo, avrà inizio la tre giorni che culminerà domenica con la grande sfilata delle penne nere. Il 10 maggio alle 14, sarà inaugurata al Parco Sempione la Cittadella degli alpini, allestita dall'Esercito e dalla Protezione Civile. Sabato alle 12, "meteo permettendo" spiegano gli organizzatori, si potrà ammirare il lancio dei paracadutisti all'Arena Civica. Alle 16 in Duomo si terrà la messa in suffragio di tutti i Caduti, mentre alle 20 prenderanno il via i concerti dei cori e delle fanfare in piazza Mercanti, Galleria, piazza San Carlo e piazza del Liberty.

Atm, predisposto un servizio straordinario

Predisposto un servizio straordinario per agevolare gli spostamenti e consentire lo svolgimento delle manifestazioni. Inoltre, per l'occasione Atm ha emesso un biglietto speciale in vendita in tutte le rivendite e alle emettitrici automatiche presenti in metropolitana. Venerdì e sabato le linee della metropolitana resteranno in servizio fino alle ore 2 mentre domenica 12 maggio tutte le linee saranno potenziate con treni aggiuntivi. Prolungate anche le linee notturne degli autobus. Tram, bus e filobus potranno subire deviazioni e rallentamenti.